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Проблемы с лидерством в ПСЖ вызывают сомнения

Новости футбола Сегодня, 08:31
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Проблемы с лидерством в ПСЖ вызывают сомнения Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Разгром от Ньюкасла в Лиге чемпионов (1:4) спровоцировал внутренние дискуссии в ПСЖ касательно лидерства в команде.

ПСЖ, как коллектив, сжался перед шумной атмосферой на «Сент-Джеймс Парк» и это указывает на отсутствие лидера в составе команды. В то время, как некоторые игроки, в частности их форвард Лукас Эрнандес, изо всех сил старались высказаться и изменить ходи игры, другие игроки, к примеру, Килиан Мбаппе, уклонялись от ответственности, порождая сильную внутреннюю дискуссию, сообщает RMC.

Не смотря на кажущееся отсутствие общей поддержки капитана Маркиньоса, бразилец по-прежнему высоко оценивается Луисом Энрике. Пока нет никаких признаков того, что он лишится капитанской повязки после матча с Ньюкаслом.

Однако место Мбаппе в парижском клубе подвергается сомнению, поскольку его недавние выступления заставляют болельщиков сомневаться в том, сможет ли он возглавить команду в отсутствие Неймара и Лионеля Месси, без капитанской повязки на руке.

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ПСЖ Лига 1 Франция
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