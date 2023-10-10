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Проблема не только в деньгах: Месси точно не вернется в Барселону

Новости футбола Сегодня, 03:30
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Проблема не только в деньгах: Месси точно не вернется в Барселону Фото: твиттер Marca/Автор неизвестен

"Барселона" не рассматривает возможность возвращения легендарного аргентинца Лионеля Месси в клуб.

Такие неутешительные новости для болельщиков опубликовало испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, финансовые ограничения не дают возможности каталонскому клубу осуществить такой переход в зимнее трансферное окно.

Если клуб не хочет нарушить финансовый фэйр-плей, то ему нужно отказаться от такой идеи.

Более того, издание заверяет, что сам Месси в настоящее время также не рассматривает переход в "Барселону".

Ранее сообщалось, что Месси в скором времени может вернуться в Европу или же перейти в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии. Это связано с паузой между сезонами в США. Речь шла о вероятной краткосрочной аренде аргентинского нападающего до конца февраля 2024 года, пока не начнется новый сезон МЛС.

"Интер Майами" уже точно потерял шансы на выход в плей-офф МЛС, в связи с чем Месси получит продолжительный отдых от выступлений за клуб.

Лионель Месси стал игроком "Интер Майами" летом 2023 года. Его контракт с клубом действует до 2025 года.

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