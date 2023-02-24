При Хави "Барселона" вылетела из еврокубка 4 раз подряд за 14 месяцев

Под руководством Хави “Барселона” прекратила борьбу в еврокубке в четвертый раз за последние 14 месяцев.

Вчера каталонцы вылетели из Лиги Европы после поражения от “«Манчестер Юнайтед” (1:2, первый матч – 2:2).

В этом же сезоне “Барса” вылетела из Лиги чемпионов по итогам группового этапа.

В прошлом сезоне команда Хави также выбыла из ЛЧ по итогам групповой стадии, а в ЛЕ проиграла в 1/4 финала.