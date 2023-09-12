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Президента Ла Лиги заявил, что действия Рубиалеса принесли большой вред репутации

Новости футбола Сегодня, 11:27
Президента Ла Лиги заявил, что действия Рубиалеса принесли большой вред репутации Photo: Marca

Президент Ла Лиги прокомментировал отставку главы Федерации футбола Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Тебас заявил, что не хочет много говорить об этой ситуации, потому что хочет сначала услышать интервью Рубиалеса. Также, он не оценил его работу, но ему жаль репутацию, нанесенную испанскому футболу, потому что это очень большая и сенсационная новость. Однако он не разделяет ценности Рубиалеса и его отношение к Ла Лиге. В первую очередь нужно сохранить репутацию, потому что это может дорого обойтись.

Также президент Ла Лиги не удивлен этой ситуации и поведению Рубиалеса. Были и более серьезные вещи. Он знал, что однажды что-нибудь произойдет. Оргии после рабочего дня, приглашение друзей на паэлью. Были вещи, которые нельзя назвать нормальными. Это видели, но не придавали значения. Когда-то это случилось, и это произошло. Тебас думал, что Рубиалесу это сойдет с рук, потому что он доводит все до крайности, не думая о последствиях, которые могут возникнуть.

Также Тебас добавил, что Чемпионат Мира-2030 может не состояться в Испании из-за такого поведения президента Федерации футбола. Уругвай и Аргентина могут перехватить инициативу.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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