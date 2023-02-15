Президент Украинской ассоциации футбола высказался о драке игроков "Миная" и "Шинника"

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко не оставил без внимания инцидент с участием футболистов российского “Шинника” и представителя УПЛ “Миная”.

Напомним, что на днях футболисты команд подрались в одном из отелей в Турции.

По словам Павелко, УАФ готова оказать юридическую защиту и любую другую поддержку своим футболистам.

"Мы также обратились в Турецкую футбольную федерацию с настойчивой просьбой принять меры по максимальной изоляции агрессивных российских футболистов.

Есть только один путь обеспечить безопасность спортсменам цивилизованных стран - мы должны добиться полного международного бана россиян, включая Олимпиаду 2024", - сказал он.