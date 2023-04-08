Президент УЕФА засыпал Месси комплиментами

Александр Чеферин, президент УЕФА, выразил свое восхищение лидером сборной Аргентины Лионелем Месси, отметив его показательную игру на чемпионате мира-2022.

По словам Чеферина, без Месси Аргентина, вероятно, не смогла бы продвинуться на стадии четвертьфинала.

Он также отметил, что Месси был заслуженным обладателем Кубка, после того, как Аргентина победила Францию в финале турнира.

Месси, который сейчас играет за ПСЖ, забил 18 голов и сделал 17 результативных передач в 33 матчах нынешнего сезона. Эта победа стала третьей для сборной Аргентины, которая становилась чемпионами мира в 1978 и 1986 годах.