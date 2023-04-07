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Президент УЕФА высказался о хамском поступке Мартинеса после финала ЧМ-2022

Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: инстаграм Эмилиано Мартинеса/Автор неизвестен Фото: инстаграм Эмилиано Мартинеса/Автор неизвестен

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о поступке вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, который после окончания финального матча чемпионата мира-2022 с Францией (3:3, по пенальти - 4:2), приложил приз лучшему вратарю турнира к паху.

“Месси должен был как-то отреагировать на это. Он должен был потребовать от Мартинеса прекратить делать так, быть более уважительным. Не понимаю, почему Эмилиано высмеивает Мбаппе. Это неспортивные поступки. Жест с перчаткой был отвратительным. Победитель чемпионата мира должен показывать, что он не настолько примитивен”, - написал Чеферин в своей книге, сообщает Marca.

Напомним, что 32-летний Мартинес в послематчевой серии пенальти отбил один из ударов, а еще один удар французов прошелся мимо ворот.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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