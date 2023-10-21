Президент УЕФА считает, что Италия должна обыграть Украину и выйти на Евро-2024

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о решающем матче в группеC, когда 20 ноября, сборная Украины, в номинально домашнем матче, примет Италию. По его мнению, победу должна одержать сборная Италии, ведь именно «Скуадра Адзурра» должна выйти в групповой этап Чемпионата Европы 2024 года.

“Италия должна пройти квалификацию на Евро-2024. Иначе это будет катастрофа. Италия очень важна. Я думаю, что Италия выиграет в матче против Украины”.

На данный момент в группеC лидирует сборная Англии, которая уже обеспечила себе выход на Евро-2024. Сборная Украины занимает второю строчку турнирной таблицы опережая итальянцев на три очка, но у сборной Италии одна игра в запасе.

Итальянцы накануне матча со сборной Украины, 17 ноября, примут в гостях Северную Македонию. Хозяева встречи однозначно считаются фаворитами этой встречи, хотя в предыдущем матче эти команды разошлись с ничейным счетом (1:1). В случае победы Италии в матче против Северной Македонии их устроит и ничья против Украины, а в случае ничьи или поражения – им будет нужна только победа.

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Сборные Северной Македонии и Мальты, которые занимают четвертое и пятое место в группеC, соответственно, потеряли все теоретические шансы выхода в групповой этап Чемпионата Европы 2024 года со второй позиции в группе.