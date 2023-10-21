EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Президент УЕФА считает, что Италия должна обыграть Украину и выйти на Евро-2024

Президент УЕФА считает, что Италия должна обыграть Украину и выйти на Евро-2024

Новости футбола Сегодня, 07:39
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Президент УЕФА считает, что Италия должна обыграть Украину и выйти на Евро-2024 Президент УЕФА считает, что Италия должна обыграть Украину и выйти на Евро-2024

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о решающем матче в группеC, когда 20 ноября, сборная Украины, в номинально домашнем матче, примет Италию. По его мнению, победу должна одержать сборная Италии, ведь именно «Скуадра Адзурра» должна выйти в групповой этап Чемпионата Европы 2024 года.

“Италия должна пройти квалификацию на Евро-2024. Иначе это будет катастрофа. Италия очень важна.

Я думаю, что Италия выиграет в матче против Украины”.

На данный момент в группеC лидирует сборная Англии, которая уже обеспечила себе выход на Евро-2024. Сборная Украины занимает второю строчку турнирной таблицы опережая итальянцев на три очка, но у сборной Италии одна игра в запасе.

Итальянцы накануне матча со сборной Украины, 17 ноября, примут в гостях Северную Македонию. Хозяева встречи однозначно считаются фаворитами этой встречи, хотя в предыдущем матче эти команды разошлись с ничейным счетом (1:1). В случае победы Италии в матче против Северной Македонии их устроит и ничья против Украины, а в случае ничьи или поражения – им будет нужна только победа.

Standings provided by Sofascore

Сборные Северной Македонии и Мальты, которые занимают четвертое и пятое место в группеC, соответственно, потеряли все теоретические шансы выхода в групповой этап Чемпионата Европы 2024 года со второй позиции в группе.

Связанные команды и лиги
Италия Украина Чемпионат Европы
Популярные новости
Итальянская Серия А 2023-24: таблица, матчи и результаты девятого тура Новости футбола Сегодня, 03:02 Итальянская Серия А 2023-24: таблица, матчи и результаты девятого тура
Главная звезда Реала мог перейти в Арсенал в 14 лет за 500 тысяч фунтов стерлингов Новости футбола Вчера, 23:23 Главная звезда Реала мог перейти в Арсенал в 14 лет за 500 тысяч фунтов стерлингов
Гвардиола назвал следующего тренера Манчестер Сити еще в прошлом сезоне АПЛ Новости футбола Вчера, 23:07 Гвардиола назвал следующего тренера Манчестер Сити еще в прошлом сезоне АПЛ
Коламбус - Калгари, Айлендерс - Нью-Джерси. Анонс игрового дня в НХЛ Новости хоккея Вчера, 17:43 Коламбус - Калгари, Айлендерс - Нью-Джерси. Анонс игрового дня в НХЛ
Немецкая Бундеслига. Боруссия Дортмунд побеждает Вердер Новости футбола Вчера, 16:26 Немецкая Бундеслига. Боруссия Дортмунд побеждает Вердер
Аль-Хиляль без Неймара минимально победил Аль-Халидж Новости футбола Вчера, 16:09 Аль-Хиляль без Неймара минимально победил Аль-Халидж
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:26 Манчестер Сити – Брайтон: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Новости футбола Сегодня, 07:39 Президент УЕФА считает, что Италия должна обыграть Украину и выйти на Евро-2024 Новости тенниса Сегодня, 07:09 Президент Итальянской федерации тенниса и паделя недоволен переносом турнира Новости футбола Сегодня, 06:45 «Мы не волшебники, но он другой человек». Почеттино высказался о Мудрике Новости футбола Сегодня, 06:17 Аль-Иттифак собирается подписать экс-игрока Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 05:41 Месси прилетел в Шарлотт на матч Интер Майами Новости футбола Сегодня, 05:12 Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, расписание и результаты девятого тура Новости футбола Сегодня, 04:51 Сын Криштиану Роналду дебютировал в Аль-Наср U-15 Новости тенниса Сегодня, 04:20 Финалист Уимблдона-2022 остался без рейтинга ATP Новости футбола Сегодня, 03:49 Тони Кроос раскритиковал футболистов, переходящих в чемпионат Саудовской Аравии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Верона — Наполи 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Унион — Штутгарт 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Дармштадт — Лейпциг 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вольфсбург — Байер 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Борнмут — Вулверхэмптон 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брентфорд — Бёрнли 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ноттингем Форест — Лутон Таун 21 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ 21 октября 2023 года