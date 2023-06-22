Президент УАФ Павелко останется за решеткой

22 июня в апелляционном суде Львова состоялось слушание по делу президента УАФ Андрея Павелко.

Недавно чиновника отправили в СИЗО на 60 дней по решению Шевченковского районного суда 16 июня.

Сегодня должно было пройти апелляционное заседание, но оно оказалось максимально кратким.

Представители защиты Павелко представили судьям несколько ходатайств, после чего суд принял решение о переносе рассмотрения дела на 30 июня для изучения всех документов.

В итоге, Павелко будет находиться в СИЗО, по меньшей мере, до 30 июня.

