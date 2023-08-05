Президент "Тоттенхэма" отреагировал на ультиматум "Баварии" по трансферу Харри Кейна

Президент лондонского “Тоттенхэм Хотспур” Дэниэл Леви проигнорировал ультиматум мюнхенской “Баварии” по трансферу нападающего сборной Англии Харри Кейна, сообщает Bild.

По сведениям источника, руководитель английского клуба не стал отвечать на предложение мюнхенцев. Ранее “Бавария" предлагала за форварда 100 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на 20 миллионов евро за счет бонусов. Впрочем, Леви вместо ответа уехал в отпуск на две недели. Таким образом он надеется, что “Бавария” улучшит предложение по трансферу форварда.

Ранее сообщалось, что руководство “Тоттенхэма” хочет получить за игрока не менее 116 миллионов евро. При этом мюнхенцы уже согласовали с англичанином условия личного контракта.

29-летний Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Кейн с 2015 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 84 матча, забил 58 голов и отдал 18 результативных передач.