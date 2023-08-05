АНГ АНГ
Главная Новости Президент "Тоттенхэма" отреагировал на ультиматум "Баварии" по трансферу Харри Кейна

Президент "Тоттенхэма" отреагировал на ультиматум "Баварии" по трансферу Харри Кейна

Новости футбола Сегодня, 06:56
Президент "Тоттенхэма" отреагировал на ультиматум "Баварии" по трансферу Харри Кейна Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Президент лондонского “Тоттенхэм Хотспур” Дэниэл Леви проигнорировал ультиматум мюнхенской “Баварии” по трансферу нападающего сборной Англии Харри Кейна, сообщает Bild.

По сведениям источника, руководитель английского клуба не стал отвечать на предложение мюнхенцев. Ранее “Бавария" предлагала за форварда 100 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на 20 миллионов евро за счет бонусов. Впрочем, Леви вместо ответа уехал в отпуск на две недели. Таким образом он надеется, что “Бавария” улучшит предложение по трансферу форварда.

Ранее сообщалось, что руководство “Тоттенхэма” хочет получить за игрока не менее 116 миллионов евро. При этом мюнхенцы уже согласовали с англичанином условия личного контракта.

29-летний Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Кейн с 2015 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 84 матча, забил 58 голов и отдал 18 результативных передач.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Тоттенхэм Бавария Премьер-лига Англия Бундеслига Германия
Популярные новости
"Манчестер Сити" купил защитника сборной Хорватии. Трансфер стал рекордным в истории Новости футбола Сегодня, 06:45 "Манчестер Сити" купил защитника сборной Хорватии. Трансфер стал рекордным в истории
Киевское "Динамо" одержало яркую победу в матче чемпионата Украины Новости футбола Вчера, 14:56 Киевское "Динамо" одержало яркую победу в матче чемпионата Украины
"Челси" купил защитника сборной Франции Новости футбола Вчера, 05:44 "Челси" купил защитника сборной Франции
Киевское "Динамо" узнало соперника в 3-м раунде квалификации Лиги Конференций Новости футбола 03 авг 2023, 16:43 Киевское "Динамо" узнало соперника в 3-м раунде квалификации Лиги Конференций
Гол Роналду вывел "Аль-Наср" в плей-офф Кубка арабских чемпионов Новости футбола 03 авг 2023, 13:15 Гол Роналду вывел "Аль-Наср" в плей-офф Кубка арабских чемпионов
Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры Новости футбола 02 авг 2023, 12:48 Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:15 "Шахтер" ответил на предложение "Бенфики" о продаже вратаря Трубина Новости футбола Сегодня, 06:56 Президент "Тоттенхэма" отреагировал на ультиматум "Баварии" по трансферу Харри Кейна Новости футбола Сегодня, 06:49 "Челси" объявил о переходе защитника сборной Испании Новости футбола Сегодня, 06:45 "Манчестер Сити" купил защитника сборной Хорватии. Трансфер стал рекордным в истории Новости футбола Сегодня, 06:00 Зинченко отреагировал на критику в свой адрес Новости футбола Сегодня, 05:00 Диего Коста рассказал о главных ошибках в своей карьере Новости футбола Сегодня, 04:00 Левандовски высказался о возможном завершении карьеры Новости футбола Сегодня, 03:00 Украинец Малиновский может покинуть "Марсель" Новости футбола Вчера, 16:30 Клуб Роналду получил очень серьезное наказание от ФИФА Новости футбола Вчера, 15:04 “Оболонь” Киев - “Динамо” Киев - 2:4 (видеообзор)
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Блэкберн - Вест Бромвич 5 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бристоль Сити - Престон Норт Энд 5 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Генк - Эйпен 5 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Уотфорд - КПР 5 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Мидлсбро - Миллуолл 5 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Норвич - Халл 5 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сток Сити - Ротерхэм 5 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Норвич - Халл Сити 5 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Уотфорд - Куинз Парк Рейнджерс 5 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Суонси - Бирмингем 5 августа 2023 года