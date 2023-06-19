Президент "Реала" сделал неожиданное заявление о трансферных планах клуба

Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что переход нападающего “Эспаньола” Хоселу станет последним трансфером королевского клуба этим летом, сообщает Madrid Xtra.

“Переход Хоселу завершен? Да. Будут ли другие трансферы? Нет”, - сказал Перес в разговоре с фанатом клуба.

В ныеншнем сезоне 33-летний Хоселу провел за “Эспаньол” 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее в “Реал” перешли полузащитник Джуд Беллингем (103 миллиона евро) и защитник Фран Гарсия (5). Кроме того, в клуб из аренд вернулись полузащитники Браим Диас и Антонио Бланко, а также форвард Хуанми Латаса. При этом клуб покинули вингеры Эден Азар и Марко Асенсио, нападающие Карим Бензема и Мариано Диас.