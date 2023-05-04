Президент "Реала" разочарован игрой команды

Президент "Реала" Флорентино Перес крайне разочарован игрой команды в нынешнем чемпионате Испании.

Об этом сообщил мадридский журналист Хуан Игнасио-Гарсия Очоа.

Напомним, что в данный момент “сливочные” занимают третье место в чемпионате Испании с 68 очками.

За пять туров до окончания чемпионата “Реал” отстает от "Барселоны" на 14 очков.

Уже 9 мая “королевский” клуб сыграет первый матч полуфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".