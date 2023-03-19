Президент “Реала” пропустит игру с "Барселоной": названа причина

Президент “Реала” Флорентино Перес не планирует присутствовать на игре с "Барселоной" в Каталонии.

Согласно информации из El Mundo, это первый раз, когда он пропускает игру после скандального трансфера Луиша Фигу в 2000 году и начала пандемии коронавируса.

Из-за участия "Реала" в деле о коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета на стадионе ожидается враждебная атмосфера, поэтому руководство клуба решило не рисковать и не отправлять своего президента на матч.

Матч состоится сегодня.