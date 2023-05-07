Президент “Реала” поставил точку в слухах об уходе Анчелотти

Президент “Реала” Флорентино Перес прокомментировал слухи об уходе главного тренера Карло Анчелотти.

После вчерашней победы “сливочных” в Кубке Испании Перес заявил, что у итальянского тренера есть контракт, и все довольны своим нынешним положением.

Недавно и сам Анчелотти заявил, что намерен доработать свой контракт, который действует до 2024 года.

Напомним, что уже 9 мая “Реал” сыграет с “Манчестер Сити” в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.