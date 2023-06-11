Президент "Реала" ответил на вопрос о возможном трансфере Мбаппе

Президент “Реала” Флорентино Перес сообщил, что мадридский клуб подпишет нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиана Мбаппе.

“Подпишет ли ”Реал" Мбаппе? Да. Но не в этом году", - приводит слова Переса твиттер Madr7dismo.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2024 года с возможностью продления еще на год. При этом форвард не хочет продлевать соглашение. Таким образом, через год он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач.