Президент ПСЖ высказался о возможности приобретения Рэшфорда

Президент “Пари Сен-Жермен” Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о возможности покупки нападающего “Манчестер Юнайтед” Маркуса Рэшфорда.

“Рэшфорд является потрясающим футболистом. Если появится возможность подписать его бесплатно, то каждый клуб будет за ним бегать. Мы интересовались им ранее, но момент для трансфера был не самым удачным. Что касается следующего лета, то все возможно. Сейчас мы не будем его беспокоить, так как ему нужно сосредоточиться на чемпионате мира. А в январе общение возможно”, - цитирует Аль-Хелаифи Еurosport.

В нынешнем сезоне 25-летний Рэшфорд провел за “Манчестер Юнайтед” и сборную Англии 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду не подчинился требованию тренера сборной Португалии.