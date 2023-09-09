Президент ПСЖ высказался о возможном участии аравийских клубов в Лиге чемпионов

Президент футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи оценил вероятность того, что клубі из Саудовской Аравии могут пригласить для участия в Лиге чемпионов.

По словам владельца французской команды, ему не верится в то, что в турнире смогут принимать участие команды не из Европы.

"Я не думаю, что какие-либо клубы, не представляющие Европу, будут участвовать в турнире. На данный момент я не думаю, что какие-либо другие команды сыграют в Лиге чемпионов. Однако, если это будет подобное Суперкубку или что-то в этом роде, то почему бы и нет?" - сказал он.

Впервые о возможном участии аравийских клубов в Лиге чемпионов сообщили итальянские СМИ. Там писали, что местная федерация футбола уже начала активные переговоры с УЕФА.

По данным источника, внедрение команд из Саудовской Аравии в Лигу чемпионов может состояться в 2025 году. Ожидается, что аравийские клубы получат уайлд-кард в новом формате турнира, который собираются кардинально изменить к указанным срокам.