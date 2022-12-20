Президент ПСЖ высказался о будущем Месси и Мбаппе
Новости футбола Сегодня, 04:30
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Президент “Пари Сен-Жермен” Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб не собирается расставаться с нападающими Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.
“Конечно, мы хотим сохранить Месси и Мбаппе. Один - лучший игрок чемпионата мира, другой - лучший его бомбардир. Я больше не буду говорить про Лео. У нас есть план, который мы обсудим позже”, - приводит слова Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. На счету 23-летнего Мбаппе 19 забитых мячей и пять голевых передач в 20 поединках за клуб.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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