Президент ПСЖ высказался о будущем Месси и Мбаппе

Президент “Пари Сен-Жермен” Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб не собирается расставаться с нападающими Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.

“Конечно, мы хотим сохранить Месси и Мбаппе. Один - лучший игрок чемпионата мира, другой - лучший его бомбардир. Я больше не буду говорить про Лео. У нас есть план, который мы обсудим позже”, - приводит слова Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. На счету 23-летнего Мбаппе 19 забитых мячей и пять голевых передач в 20 поединках за клуб.

Не пропустите: Мбаппе отреагировал на поражение Франции в финале ЧМ-2022.