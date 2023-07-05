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Президент ПСЖ высказался о будущем Килиана Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 14:15
Президент ПСЖ высказался о будущем Килиана Мбаппе Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Президент “Пари Сен-Жермен” Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб не намерен бесплатно отпускать нападающего Килиана Мбаппе.

“У меня есть ясная позиция. Не хочу повторять это постоянно, но скажу: “Мы хотим, что Килиан остался в ПСЖ”. Но если он хочет остаться, то ему придется подписать новый контракт с нашим клубом. Мбаппе является лучшим игроком в мире, поэтому он не может уйти бесплатно, это просто невозможно. Килиан сам говорил, что никогда не уйдет из ПСЖ бесплатно. Но если он передумает, то это не моя вина. Мы не хотим, чтобы лучший футболист мира ушел бесплатно", - приводит слова Аль-Хелаифи RMC.

Ранее сообщалось, что 24-летний Мбаппе отказался продлевать с ПСЖ контракт, который действует до лета 2024 года. При этом форвард хочет до конца отработать контракт, по условиям которого он должен получить 60 миллионов евро зарплаты, а также бонус за лояльность в размере 90 миллионов евро. После этого француз надеется перейти в мадридский “Реал” на правах свободного агента и получить около 100-125 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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