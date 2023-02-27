Президент ПСЖ высказался о будущем главного тренера

Президент “Пари Сен-Жермен” Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал победу команды в матче 25-го тура чемпионата Франции над “Марселем” (3:0), а также поделился мнением о будущем главного тренера Кристофа Гальтье.

“Я очень счастлив. Мы провели прекрасный матч с ”Марселем", и увидели отличный ПСЖ. Я всегда был уверен в моих игроках. Это и есть наш истинный уровень. Мы играли против “Марселя”, находящегося в отличной форме, но показали свой класс.

Что касается Гальтье, то я всегда верил в нашего тренера. Я знаю, что он может дать команде. После чемпионата мира сложно было всем, особенно ПСЖ, так как многие из наших игроков участвовали в турнире. У нас было много травм, но это не оправдание. Матч с “Баварией”? Я верю, что победа над “Марселем” придаст игрокам уверенность в своих силах", - приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, что ПСЖ проиграл “Баварии” в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:1. В чемпионате Франции парижане занимают первое место с 8-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

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