Президент ПСЖ считает, что Мбаппе заслужил Золотой мяч

Владелец парижан Нассер Аль-Хелаифи заявил, что нападающий его команды заслуживает признания. Он считает Килиана лучшим футболистом мира.

«Проблемы, которые у нас были, остались внутри семьи. И Килиан часть этой семьи. Я горжусь тем, что делает Мбаппе и тем, что делает вся наша команда. У нас играет лучший футболист мира. И я считаю, что он заслуживает Золотой мяч», - передает слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, что летом между руководством клуба и самим французом возник конфликт. Игрок не хотел продлевать контракт с парижанами и даже был отстранен от тренировок с командой. Судя по всему, отношения между сторонами наладились.

Добавим, что контракт игрока действителен до конца этого сезона. Трансфермаркт оценивает футболиста в 180 миллионов евро.

Мбаппе играет за ПСЖ с 2018 года, когда перешел из Монако. В этом сезоне француз сыграл за свою команду 5 поединков, в которых сумел забить 8 голов.

Следующий матч ПСЖ проведет сегодня вечером против Марселя. Игра состоится в рамках шестого тура французской Лиги 1 и начнется в 20:45 по среднеевропейскому времени.