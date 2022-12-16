Президент ПСЖ рассказал о будущем Месси
Новости футбола Сегодня, 15:15
Президент "Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелайфи выразил мнение, что аргентинский нападающий Лионель Месси останется в клубе.
“Я в тысячный раз сообщаю, что Месси очень счастлив в ПСЖ. Думаю, он хочет остаться в команде. Мы обсудим его будущее после чемпионата мира”, – приводит слова Аль-Хелайфи Rothen s’enflamme.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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