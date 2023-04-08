Президент ПСЖ пообщался с футболистами на фоне проблем команды

По информации RMC Sport, Нассер Аль-Хелаифи, президент футбольного клуба "ПСЖ", посетил тренировку команды перед игрой с "Ниццей" и пообщался с игроками на фоне возникших проблем в клубе.

Глава "ПСЖ" обсудил с главным тренером команды Кристофом Галтье процесс тренировок, чтобы продемонстрировать ему свою поддержку.

Также Аль-Хелаифи собрал всех футболистов, чтобы подбодрить и напомнить им, что они играют за клуб и должны бороться до конца.

На данный момент "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 66 очков.