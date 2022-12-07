Президент ПСЖ ответил на слухи о переходе Роналду

Президент “Пари Сен-Жермен” Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб не будет подписывать нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

“С теми футболистами, которые у нас есть - Месси, Неймар и Мбаппе, трансфер Роналду осуществить очень сложно. Но я желаю ему всего наилучшего. Криштиану - удивительный игрок”, - приводит слова Аль-Хелаифи Sky Sports.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за “Манчестер Юнайтед” и сборную Португалии 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативных передач. В настоящее время он является свободным агентом.

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