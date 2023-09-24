Президент ПСЖ обвинил Месси во лжи

На этой неделе Лионель Месси дал интервью YouTube-каналу Olga, в котром выразил разочарование по поводу отсутствия признания со стороны ПСЖ после его титула чемпиона мира в составе сборной Аргентины. Месси в своем интервью сказал, что он единственный, кто не получил признания.

«Дело в том, что я был единственным игроком среди 25 других чемпионов мира, не имевшим признания. Но это не имеет значения»

По окончанию тренировки ПСЖ в субботу, накануне матча «Ле классик» против Марселя, Нассер Аль-Хелаифи поговорил с некоторыми СМИ. Президент парижан хотел прояснить позицию своего клуба относительно ситуации вокруг Месси.

«На улице много разговоров, я не знаю, что он сделал или сказал. Как все видели – мы даже видео опубликовали – мы поздравляли Месси на тренировке, когда он выиграл чемпионат мира, и мы также праздновали приватно. Но с уважением - мы французский клуб. Конечно, могли бы устраивать вечеринку на стадионе, но должны уважать страну, которую Месси победил в финале. К тому же его партнеры выступают за сборную Франции. Лео - невероятный игрок, мы очень гордились им»

Аргентинец провел в составе ПСЖ два года. Месси сыграл за парижан в 75 матчах, в которых забил 32 гола и отдал 35 результативных передач. Летом текущего года Лео покинул Париж в статусе свободного агента и присоединился к Интер Майами.