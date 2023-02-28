Президент ПСЖ может быть причастен к похищению человека

Президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи подозревают в похищении человека.

Как пишет местная преса, в отношении функционера уже начали судебное расследование.

Речь идет о похищении 42-летнего лоббиста Тайеба бен Абдеррахмана. По словам пострадавшего, его похитили в Катаре в январе 2020 года, где шесть месяцев пытали и держали в плену.

В ноябре 2020 года он якобы подписал документ о неразглашении информации о Нассере Аль-Хелаифи и покинул страну.