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Президент ПСЖ дал совет клубам-основателям Суперлиги

Новости футбола Вчера, 15:42
Фото: сайт ПСЖ/Автор неизвестен

Президент “Пари Сен-Жермен” Нассер Аль-Хелайфи предложил клубам-основателям Европейской Суперлиги отказался от участия в Лиге чемпионов.

“Если вам не нравится Лига чемпионов, то просто не играйте в ней. Принимайте участие в своих чемпионатах. Лично я не делаю то, что мне не нравится. Все просто”, – приводит слова Аль-Хелайфи Sky Sports.

Напомним, что Европейская Суперлига была основана в апреле 2021 года. Изначально в нее вошли 12 клубов: “Арсенал”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэм”, “Челси” (все - Англия), “Интер”, “Милан”, “Ювентус” (все - Италия), “Атлетико”, “Барселона” и “Реал” (все - Испания). Спустя несколько дней из-за угроз со стороны ФИФА и УЕФА из состава участников вышли девять клубов, кроме “Ювентуса”, “Реала” и “Барселоны”.

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эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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