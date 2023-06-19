Президент "Наполи" высказался о будущем Осимхена

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил, что неаполитанский клуб договорился о продлении контракта с нигерийским нападающим Виктором Осимхеном.

“Мы договорились с Виктором о продлении контракта на два года. Я уже давно говорю, что он должен остаться в ”Наполи". Но мы можем рассмотреть такое предложение, от которого не сможем отказаться", - приводит слова Де Лаурентиса сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 39 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.