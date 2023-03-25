Президент "Наполи" не хотел подписывать Кварацхелию

Наставник “Наполи” Лучано Спаллетти признался, что у президента клуба Аурелио Де Лаурентиса были сомнения по поводу подписания Хвичи Кварацхелия и Ким Мин Джэ.

Спаллетти и Де Лаурентис провели встречу перед тем, как подписать контракт с обоими игроками, при этом Де Лаурентис выразил скептицизм по поводу различий между их лигами и Серией А.

В итоге итальянский тренер сумел убедить функционера, а оба футболиста сейчас являются лидерами команды.

Хвича идет в Серии А с 12 голами и 12 передачами, также на его счету 2 гола и 4 передачи в Лиге чемпионов.