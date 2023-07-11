Президент "Наполи" назвал лишь один клуб, который может купить Виктора Осимхена

Президент неаполитанского “Наполи” Аурелио Де Лаурентис выразил мнение, что 24-летнего нападающего его команды и сборной Нигерии Виктора Осимхена может купить только парижский “Пари Сен-Жермен”.

“ПСЖ является единственным клубом, который может позволить себе трансфер Осимхена. Президент их клуба может отправить нам предложение в размере 200 миллионов евро. Мы ждем и увидим, что получится. Лично я думаю, что Виктор останется в ”Наполи", - приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Осимхен выступает за “Наполи” с 2020 года. Он перешел в итальянский клуб из французского “Лилля”. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Всего форвард провел за “Наполи” 101 матч во всех турнирах, забил 59 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт игрока с итальянским клубом действует до лета 2025 года. В составе клуба из “Наполя” он стал чемпионом Италии в сезоне-2022/2023.

Осимхен с 2017 года играет за сборную Нигерии. Всего за нигерийскую национальную команду он провел 26 матчей, забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. В составе сборной Нигерии Осимхен в 2019 году стал бронзовым призером Кубка африканских наций.