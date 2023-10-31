Президент Наполи был в раздевалке клуба на матче против Милана

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис заходив до раздевалки клубу в перерыве матча против Милана, сообщает Corriere dello Sport.

После первого тайма команда проигрывала со счетом 0:2. Во втором тайме они смогли отыграться и завершили матч вничью, забив на 50-й и 63-й минутах. Утверждается, что посещение Де Лаурентіса было направлено на мотивацию игроков. Он также обсудил тактику и возможные замены с главным тренером Руди Гарсией.

Матч между Наполи и Милан закончился вничью со счетом 2:2. После этого матча Милан остался на третьем месте. "Россонери" уступают Ювентусу на одно очко и Интеру на три очка. Наполи после 10 туров чемпионата идет пятым в турнирной таблице, набрав 18 очков. Будущее Гарсии на посту тренера ранее было под вопросом, но он все еще продолжает работу.

В следующем туре Милан примет Удинезе на своем поле, а Наполи отправится в гости к Салернитане.