Президент "Марселя" высказался об украинце Малиновском

Президент "Марселя" Пабло Лонгория высказал свое мнение о будущем украинского полузащитника Руслана Малиновского в клубе.

Он отметил, что некоторым игрокам требуется больше времени для адаптации, в то время как другие быстрее находят свое место в команде.

“При приобретении Малиновского мы понимали, что он уже привык к системе игры под руководством Тюдора. Теперь руководство клуба должно проанализировать, какая роль Малиновскому предназначена в текущей игровой системе и рассмотреть все возможности”, - сказал он.

Также президент клуба подчеркнул, что важные игроки должны быть важными и на поле, и в то же время клубу нужно найти баланс с финансовыми аспектами, включая зарплату игроков.

Напомним, что украинец перебрался в "Марсель" в январе 2023 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне он сыграл в 23 матчах, в которых забил 2 гола. До перехода во французский клуб лидер сборной Украины долгое время играл в составе итальянской “Аталанты”.