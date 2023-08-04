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Президент "Марселя" высказался об украинце Малиновском

Новости футбола Сегодня, 05:00
Президент "Марселя" высказался об украинце Малиновском Фото: твиттер Марселя

Президент "Марселя" Пабло Лонгория высказал свое мнение о будущем украинского полузащитника Руслана Малиновского в клубе.

Он отметил, что некоторым игрокам требуется больше времени для адаптации, в то время как другие быстрее находят свое место в команде.

“При приобретении Малиновского мы понимали, что он уже привык к системе игры под руководством Тюдора. Теперь руководство клуба должно проанализировать, какая роль Малиновскому предназначена в текущей игровой системе и рассмотреть все возможности”, - сказал он.

Также президент клуба подчеркнул, что важные игроки должны быть важными и на поле, и в то же время клубу нужно найти баланс с финансовыми аспектами, включая зарплату игроков.

Напомним, что украинец перебрался в "Марсель" в январе 2023 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне он сыграл в 23 матчах, в которых забил 2 гола. До перехода во французский клуб лидер сборной Украины долгое время играл в составе итальянской “Аталанты”.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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