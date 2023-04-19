Президент Ла Лиги высказался о возможном возвращении Месси в "Барселону"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможном возвращении в “Барселону” аргентинского нападающего Лионеля Месси, который выступает за “Пари Сен-Жермен".

“В данный моменты мы по-прежнему ждем экономического плана от ”Барселоны". Им нужно приложить большие усилия, чтобы вернуть Месси. Они могут продавать футболистов, но им еще нужно зарегистрировать нескольких игроков", – приводит слова Тебаса журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Напомним, что контракт 35-летнего Месси с ПСЖ истекает ближайшим летом. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.

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