Президент Ла Лиги высказался о скандале вокруг "Барселоны"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о скандале, который разгорается вокруг “Барселоны”.

Как известно, каталонский клуб подозревают в подкупе судей.

По словам Тебаса, сейчас испанский футбол переживает худший момент в своей истории.

"Проблема, с которой мы столкнулись, является самой серьёзной. Сейчас на карте стоит репутация нашего футбола. Мне стыдно.

Мы так и не получили объяснений от “Барселоны”, хотя уже прошло несколько дней", - сказал он.