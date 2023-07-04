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Президент Ла Лиги высказался о финансовых трудностях "Барселоны"

Новости футбола Сегодня, 04:00
Президент Ла Лиги высказался о финансовых трудностях "Барселоны" Фото: твиттер Ла Лиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился своим мнением о финансовых трудностях, которые возникли у "Барселоны" в последние годы.

По словам руководителя лиги, если клуб будет продолжать работать в том же направлении, то сможет без проблем регистрировать игроков.

При этом Тебас не стал скрывать, что на сегодняшний день ситуация все еще не идеальна, но клуб движется в правильном направлении.

"Очень хочется верить, что "Барселона" справится с финансовыми проблемами и погасит свои долги. Мне нравится оптимистическое настроение президента клуба, Жоана Лапорта по этому поводу", - сказал он.

Как известно, в прошлом сезоне "Барселона" стала чемпионом Испании, в то время как на втором месте расположился “Реал”.

Кроме того, “Барса” праздновала победу в Суперкубке Испании, одолев в битве за трофей все тот же “Реал”.

При этом на европейской арене выступления “Барселоны” оставляли желать лучшего – команда не смогла преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, после чего вылетела из плей-офф Лиги Европы от “Манчестер Юнайтед”.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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