Президент "Коринтианса" рассказал о провальных переговорах с Роналду

Президент “Коринтианса” Дуилио Монтейру Алвес подтвердил, что его клуб вел переговоры с португальским форвардом Криштиану Роналду.

По словам Алвеса, переговоры с футболистом были длительными.

“Конечно, у нас почти не было шансов. Мы вели переговоры с его агентом. Мы были готовы платить ему столько, сколько он зарабатывал в ”МЮ".

Увы, предложение “Аль-Насра” оказалось в 20 раз больше", - отметил он.