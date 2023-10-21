Президент Итальянской федерации тенниса и паделя недоволен переносом турнира

Анжело Бинаги, президент Итальянской федерации тенниса и паделя (FITP) недоволен переносом ATP NextGen и проведением турнира в Саудовской Аравии. Бинаги надеется, что одного состязания будет достаточно в Саудовской Аравии и финалы не будут перенесены.

"Пытаюсь убедить Гауденци, президента АТР, что теннис не такой, как другие виды спорта. Саудовская Аравия, возможно, привлекательный рынок, но такие ситуации, как у нас, должны быть защищены. Не нужно бояться, что Саудовская Аравия создаст параллельный тур, как в гольфе. И я надеюсь, что Мастерса, который АТР даст Саудовской Аравии в январе 2025 года, возможно, вместе с турниром WTA 1000, хватит, чтобы удовлетворить их теннисные желания. Сезон начнется там – революция, конечно. Но финалы должны оставаться здесь".

Итоговый турнир АТР в этом сезоне пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине, а турнир NextGen – c 28 ноября по 2 декабря в Джидде, Саудовская Аравия. Первый турнир категории «Мастерс» может пройти в Саудовской Аравии уже в январе 2025 года.