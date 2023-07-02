Президент "Интер Майами" сообщил зарплату Лионеля Месси

Президент "Интер Майами" Хорхе Мас рассказал о зарплате аргентинского новичка команды Лионеля Месси.

“Месси будет получать по контракту от 50 до 60 миллионов долларов в год. Я потратил три года на то, чтобы подписать его. Последние 1,5 года прошли в переговорах с его отцом Хорхе. Бекхэм общался с Лео, но они обсуждали только футбольные вопросы. Я хотел, чтобы Месси не чувствовал давления. Мы встречались в Барселоне, Майами, Росарио, Дохе. Я был в Катаре на чемпионате мира и следил за сборной Аргентины”, - приводит слова Маса Marca.

Напомним, что 36-летний Месси перешел в “Интер Майами” бесплатно, так как его контракт с “Пари Сен-Жермен” завершился 30 июня 2023 года.