Президент Франции зашел в раздевалку сборной Марокко после полуфинала ЧМ-2022

Президент Франции Эммануэль Макрон зашел в раздевалку сборной Марокко после того, как команда проиграла французам в полуфинале ЧМ-2022 со счетом 0:2.

По информации Фабрицио Романо, Макрон поговорил с хавбеком марокканцев Софьяном Амрабатом. Он сказал тому, что он был лучшим полузащитником на турнире.

Напомним, что финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря. В нем сыграют команды Франции и Аргентины.

Днем ранее состоится матч за третье место. За бронзовые медали поспорят Марокко и Хорватия.