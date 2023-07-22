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Президент Франции вмешался в ситуацию с Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 03:00
Президент Франции вмешался в ситуацию с Мбаппе Фото: твиттер ФИФА

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает вмешиваться в футбольную жизнь своей страны.

Как пишет El Debate, глава государства оказывает давление на звездного форварда “ПСЖ” Килиана Мбаппе, который отказался продлевать контракт со своим клубом.

По информации источника, Макрон настаивает на том, чтобы 24-летний футболист остался в парижском клубе ещё на один сезон. Президент Франции хочет, чтобы игрок находился на родине вплоть до домашней Олимпиады 2024 года.

Интересно, что это не первый случай, когда Макрона обвиняют во вмешательстве в футбольную жизнь Франции. Ранее СМИ писали, что именно благодаря президенту страны Мбаппе продлил контракт с "ПСЖ" до 2024 года. Тогда футболист склонялся к переходу в мадридский "Реал" в качестве свободного агента.

Недавно стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления соглашения с чемпионом Франции. Таким образом, летом 2024 года он станет свободным агентом.

В прошлом сезоне 2022/2023 звездный француз сыграл в 34 матчах за "ПСЖ" в чемпионате Франции, в которых записал на свой счет 29 голов и пять результативных передач.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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