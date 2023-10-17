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Президент Франции высказался об убийстве фанатов в Швеции

Новости футбола Сегодня, 01:52
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Президент Франции высказался об убийстве фанатов в Швеции Президент Франции высказался об убийстве фанатов в Швеции

Французский лидер Эммануэль Макрон выразил свое мнение о трагическом убийстве двух шведских болельщиков в Бельгии.

По словам президента Франции, сразу после трагических событий он пообщался с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, чтобы выразить солидарность французов в этот ужасный момент для Брюсселя.

“Хочу выразить свои соболезнования жертвам этого трусливого нападения и поддержку бельгийским и шведским друзьям. В эти трудные минуты весь мир с вами”, - сказал он.

Трагедия произошла 16 октября в Брюсселе перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы между Бельгией и Швецией. До начала встречи застрелили двух шведских болельщиков.

После этого встреча была остановлена после первого тайма и не продолжалась. На момент перерыва счет был 1:1. В сборной Швеции гол забил Виктор Дьёкереш, а в составе сборной Бельгии точный удар на свой счет записал Ромелу Лукаку, реализовавший пенальти. Пока остается неясным, когда именно будет доигран матч.

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