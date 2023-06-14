Президент Франции высказался о будущем Мбаппе в ПСЖ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он попытается воспрепятствовать ухода нападающего Килиана Мбаппе из “Пари Сен-Жермен”. Политик ответил на вопрос юного фаната, который спросил, останется ли форвард в парижском клубе.

“У меня нет сенсационных новостей, но я постараюсь этого добиться”, – приводит слова Макрона RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать с ПСЖ контракт, который действует до лета 2024 года. Таким образом, футболист через год может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач.