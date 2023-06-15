Президент Франции пообещал попросить Мбаппе остаться в ПСЖ

Президент Франции Эммануэль Макрон готов лично повлиять на то, чтобы форвард ПСЖ Килиан Мбаппе остался в составе парижского клуба.

Как сообщает RMC Sport, об этом Макрона просят болельщики клуба.

"Я постараюсь настоять на этом", - ответил глава государства.

Ранее появилась информация о том, что Мбаппе готов покинуть парижский клуб.

Напомним, что в услугах француза заинтересован “Реал”.