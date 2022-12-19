Президент Франции Макрон высказался о будущем Дешама

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что он попросил главного тренера национальной команды Дидье Дешама не уходить в отставку.

“Конечно, я попросил Дешама остаться. Я хочу, чтобы он продолжил работу. Я попросил его все обдумать”, – приводит слова Макрона RMC Sport.

Ранее сообщалось, что руководство Федерации футбола Франции также хочет сохранить тренера. В случае ухода Дешама его преемником может стать Зинедин Зидан.

54-летний Дешам тренирует сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда дошла до финала Евро-2016, выиграла чемпионат мира-2018 и дошла до финала ЧМ-2022.

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