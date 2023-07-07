АНГ РУ
Главная Новости Президент Бразилии раскритиковал назначение Анчелотти в местную сборную

Президент Бразилии раскритиковал назначение Анчелотти в местную сборную

Новости футбола Сегодня, 00:06
Президент Бразилии раскритиковал назначение Анчелотти в местную сборную Фото: твиттер Реала

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва весьма неожиданно высказался о назначении итальянского специалиста Карло Анчелотти главным тренером национальной команды свой страны.

Он обратил внимание на тот факт, что Анчелотти никогда не был тренером сборной Италии.

"Почему он не занимается проблемами Италии, которая даже не принимала участие в последнем чемпионате мира", - прокомментировал да Силва свою позицию в интервью Sportskeeda.

Ранее стало известно, что Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии с лета 2024 года. Руководство местной федерации ожидает, что итальянец будет возглавлять команду на Кубке Америки 2024 года и чемпионате мира 2026 года.

В настоящее время Анчелотти работает в мадридском “Реале”, в который он вернулся в июле 2021 года на место Зинедина Зидана.

За последние два года итальянец выиграл со своими подопечными Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. В прошлом сезоне подопечные Анчелотти финишировали на втором месте в Ла Лиге.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Испания
Популярные новости
"Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе Новости футбола Вчера, 11:15 "Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе
"Реал" купил "турецкого Лионеля Месси" Новости футбола Вчера, 10:16 "Реал" купил "турецкого Лионеля Месси"
Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 6 июля 2023 года Новости футбола Вчера, 02:00 Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 6 июля 2023 года
"Манчестер Юнайтед" купил полузащитника сборной Англии Новости футбола 05 июл 2023, 11:54 "Манчестер Юнайтед" купил полузащитника сборной Англии
ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера Новости футбола 05 июл 2023, 11:32 ПСЖ объявил о назначении нового главного тренера
"Барселона" закрыла сделку по трансферу бразильского суперталанта Новости футбола 04 июл 2023, 15:15 "Барселона" закрыла сделку по трансферу бразильского суперталанта
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 00:06 Президент Бразилии раскритиковал назначение Анчелотти в местную сборную Новости футбола Вчера, 16:00 Рияд Марез близок к уходу из "Манчестер Сити" Новости футбола Вчера, 15:10 Пауло Дибала может перейти в английский топ-клуб Новости футбола Вчера, 14:15 "Манчестер Юнайтед" сделал новое предложение по трансферу Онана из "Интера" Новости футбола Вчера, 13:50 "Брайтон" увеличил цену на Мойсеса Кайседо, которого хочет купить "Челси" Новости футбола Вчера, 13:34 "Милан" близок к покупке форварда "Челси" Новости футбола Вчера, 13:10 "Атлетико" объявил о переходе легенды "Челси" Новости футбола Вчера, 12:50 "Ньюкасл" хочет купить легенду "Ювентуса" Новости футбола Вчера, 12:30 "Арсенал" продлил контракт с талантливым воспитанником Новости футбола Вчера, 12:10 Клуб Криштиану Роналду объявил о назначении нового главного тренера
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Эребру - Эстер 7 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Славия Мозырь - Энергетик-БГУ 7 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Богемианс - Дандолк 7 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте 8 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сентраль Кордова - Ньюэллс Олд Бойз 8 июля 2023 года Футбол 08 июл 2023 Прогноз на матч Куяба - Баия 8 июля 2023 года Футбол 08 июл 2023 Прогноз на матч Васко да Гама - Крузейро 8 июля 2023 года Футбол 08 июл 2023 Прогноз на матч Палмейрас - Фламенго 9 июля 2023 года Футбол 09 июл 2023 Прогноз на матч Сантос - Гояс 9 июля 2023 года Футбол 09 июл 2023 Прогноз на матч Флуминенсе - Интернасьонал 9 июля 2023 года