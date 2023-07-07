Президент Бразилии раскритиковал назначение Анчелотти в местную сборную

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва весьма неожиданно высказался о назначении итальянского специалиста Карло Анчелотти главным тренером национальной команды свой страны.

Он обратил внимание на тот факт, что Анчелотти никогда не был тренером сборной Италии.

"Почему он не занимается проблемами Италии, которая даже не принимала участие в последнем чемпионате мира", - прокомментировал да Силва свою позицию в интервью Sportskeeda.

Ранее стало известно, что Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии с лета 2024 года. Руководство местной федерации ожидает, что итальянец будет возглавлять команду на Кубке Америки 2024 года и чемпионате мира 2026 года.

В настоящее время Анчелотти работает в мадридском “Реале”, в который он вернулся в июле 2021 года на место Зинедина Зидана.

За последние два года итальянец выиграл со своими подопечными Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. В прошлом сезоне подопечные Анчелотти финишировали на втором месте в Ла Лиге.