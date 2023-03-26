Президент “Баварии” высказался про смену тренера
Новости футбола Сегодня, 06:49
Президент “Баварии” высказался про смену тренера
Президент “Баварии” выразил свою точку зрения по поводу смены тренера в клубе.
"Это абсолютно правильное решение. Мы уже хотели назначить его главным тренером несколько лет назад, но к тому времени это не удалось.
За последние годы Томас доказал, что способен достичь невероятных результатов с крупными клубами за пределами Германии.
Не могу сомневаться в своей оценке: Тухель - один из наиболее влиятельных тренеров в Европе", - заявил Херберт Хайнер.
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