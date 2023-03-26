Президент “Баварии” высказался про смену тренера

Президент “Баварии” выразил свою точку зрения по поводу смены тренера в клубе.

"Это абсолютно правильное решение. Мы уже хотели назначить его главным тренером несколько лет назад, но к тому времени это не удалось.

За последние годы Томас доказал, что способен достичь невероятных результатов с крупными клубами за пределами Германии.

Не могу сомневаться в своей оценке: Тухель - один из наиболее влиятельных тренеров в Европе", - заявил Херберт Хайнер.