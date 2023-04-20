Президент "Баварии" не жалеет о назначении Тухеля
Новости футбола Сегодня, 03:54
Фото: твиттер Баварии
Президент "Баварии" Герберт Хайнер не жалеет о том, что команда уволила Юлиана Нагельсманна и назначила Томаса Тухеля посреди сезона.
По словам руководителя клуба, решение было бы принято непреклонно, так как команда не достигает своего потенциала при работе с Нагельсманном, который не может передать его на поле.
Интересно, что под руководством нового тренера команда победила лишь в двух матчах из шести.
Кроме того, мюнхенці вылетели из Лиги чемпионов и Кубка Германии.
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