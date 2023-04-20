Президент "Баварии" назвал причину неудач клуба

Президент мюнхенской “Баварии” Герберт Хайнер выразил мнение, что клубу не хватает сильного нападающего.

“В матче с ”Манчестер Сити" нам не хватало “девятки”, которая могла бы изменить ситуацию на поле. Думаю, что мы усилим состав, чтобы добиваться хороших результатов в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Нам не хватает нападающего, который будет забивать голы. Мы обязательно решим эту проблему", - приводит слова Хайнера 90min.

Напомним, что “Бавария” вылетела из Лиги чемпионов в ¼ финала, проиграв “Манчестер Сити” (0:3, 1:1). Ранее мюнхенский клуб на аналогичной стадии прекратил выступления в Кубке Германии, проиграв “Фрайбургу” в серии пенальти. В чемпионате Германии мюнхенцы занимают первое место.

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