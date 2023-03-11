Президент "Барселоны" встретился с отцом Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси не собирается возвращаться в “Барселону" в ближайшем будущем.

Такое заявление сделал журналист Гильем Балаге.

По его информации, президент каталонского клуба Жоан Лапорта недавно встретился с отцом Месси. Они обсуждали не трансфер, а то, как выразить уважение Лионелю в будущем.

“Прямо сейчас у Месси нет предложений от ”Барсы". Никто не ожидает его возвращения. Ла Лига в любом случае будет против финансирования потенциального трансфера Месси с помощью продажи ещё одной части клуба", - написал журналист.