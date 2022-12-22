Президент "Барселоны" высказался о возможном возвращении Месси

Президент “Барселона” Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб попробует вернуть аргентинского нападающего Лионеля Месси, который выступает за “Пари Сен-Жермен”.

“Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в ”Барселону". Но сейчас он выступает за ПСЖ, у него есть контракт с клубом. Лео только что стал чемпионом мира, и мы рады за него. Мы считаем его лучшим футболистом в истории. Уверен, что в душе он остается фанатом нашей команды. Посмотрим, получится ли его вернуть", - приводит слова Лапорты Goal.com.

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